Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Giresun'da KOBİ'lere faizsiz kredi ve hibe desteği

31 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlara hitap etti.

Bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Esnafın sorununu çözelim diyorum. Konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. İnsanlarımız yerlerine süratla kavuşsun diyoruz. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Dere yatağında yapı kalmamalı. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir.

Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek.

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır.

Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak.

Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.

Harşit Çayı Vadisi'ndeki tüm kum, çakıl ocakları kapatılacak. Derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır.

Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız.

İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.