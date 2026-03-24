Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İran savaşının Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletimizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen birbirimizin derdine derman olmanın kalplerimizde sıcaklığını hissettik.

Rabbimden niyazım bölgemizde silah seslerin duyulmadığı bayramların bayram gibi yaşandığı günlere kavuşturmasıdır. Bayramın 3. günü Katar'dan aldığımız acı haber yüreklerimizi dağlamıştır. Kaza kırım sebebiyle 4'ü Katarlı 7 personel şehit oldu.

Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekenleri yapıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler gerekli cevabı alacaktır. Türkiye'nin girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye provokatörlerin ve ağababaların gücü yetmeyecektir. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin ufku açık, yarınları aydınlıktır.

Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Hürmüz'ün kapalı olması küresel ekonomiyi türbülansa soktu.

Savaş İsrail'in savaşı olmakla beraber bedelini tüm dünya ödüyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi derhal durdurulmalı. Daha fazla yıkım olmadan, kan dökülmeden küresel ekonomide telafisi yıllar sürecek tahribat oluşmadan diyalog kapısı açılmalıdır.

Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka ses ve görüntü sistemleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin uygulama sürecinin mağduriyetler oluşturmaması için dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.İran kaynaklı piyasa dalgalanmalarını takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını yükselten küresel şokun Türkiye'ye yansımaları olmaktadır. Vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi uygulamaları devreye alıyoruz. Beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği en yüksek seviyededir. Türkiye'nin bugünkü seviyelerine gelmesinin temelinde siyasette istikrarın kökleşmesi vardır.