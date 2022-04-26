Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanlarda maske şartı kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Dünyanın son iki yılı bu salgının gölgesi halinde geçti.
- Salgında hayatını kaybeden doktorlarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.
- Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik.
- Hükümet olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik.
- Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık.
- Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık.
- Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak.
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.
- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.