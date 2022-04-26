Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanlarda maske şartı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Dünyanın son iki yılı bu salgının gölgesi halinde geçti.

- Salgında hayatını kaybeden doktorlarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

- Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik.

- Hükümet olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik.

- Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık.

- Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık.

- Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.