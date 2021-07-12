Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşılama sayımız 59 milyona yaklaştı.

Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında aşılamanın büyük bir payı var. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar sayesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız.

Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. İnsanların kalabalık olduğu her organizasyonda bu kurallara uymalıyız. Bayramda da bu tedbirlere uymalıyız.

İhracatta tüm zamanların rekorunu kıracağız

Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.

Gaziantep'te 6'ncı OSB kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz.

2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız.

Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir.

Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz.

Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız.

Niğde-Ankara karayolu indirimli olacak

Ulaşım ülkemizde en önemli yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır.

Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.

Kiliseye yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil

Kadıköy'de bir kilise duvarına çıkarak yapılan saygısızlığı, birliğimize ve beraberliğimize yapılan saygısızlık ve provokasyon olarak görüyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil.

Bayram tatili 9 gün olacak

Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar. Pazartesi günü işlerinin başına dönecekler.