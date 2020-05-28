Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Restoran ve kafeler açılıyor

28 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.

Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Halkımıza ve devletimize güveniyoruz.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.

Yeni kararlar

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan ya da esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacak.

1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, hastane, çay bahçeleri, yüzmeli havuzları gibi işletmeler kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü belli saatlerin istisna olması uygulaması devam edecektir. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.