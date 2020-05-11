Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

11 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgında Batı ülkelerinde en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Türkiye'de yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz.

Sağlık hizmetlerinde yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetiyle ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz.

Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa destek grubuyla 5 milyon vatandaşımıza evine hizmet götürdük. Alışverişten maske dağıtımına kadar vefa sosyal destek grupları tarafından sağlandı.

Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.

Kaynak: AA