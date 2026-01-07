Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 bütçesinin toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek hazırlandığını ifade ederken, bütçe sürecini kararlılıkla yürüten kabineye teşekkür etti ve 2026’nın reformların hız kazanacağı bir yıl olacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* 2026 yılının ilk grup toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize desteğiniz, coşkunuz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

* Biz bu millete, ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Büyük bir ailenin fertleriyiz.

* AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız güncel verileri açıkladı. Buna göre; AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

* Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

"Çok başarılı bir sınav verdik"

* 5. yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze Soykırımı'na, komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete, Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik.

"Birinci önceliğimiz deprem bölgesiydi"

* Milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Onca sınamaya ve sıkıntıya rağmen milletimizin başını yere eğdirmedik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Sadece konut yapmadık, umutları da inşa ettik. Kalan çalışmaları yeni yılda da aynı tempoyla sürdüreceğiz.

* 2026 bütçemiz 86 milyonun refahı için hazırlandı. Bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen özverili bir şekilde çalışan kabine üyelerimizi, 2026 yılı ülkemiz için bir reform yılı olacak.

"Acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız"

* Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.

* Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

"10. ve 11. yargı paketi yasalaşarak yürürlüğe girdi"

* Adalette yargı reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2.432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2 bin 589’u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655’i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766’dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12’ye çıkardık.

"Öğretmen istihdamında köklü değişikliğe gittik"

* Eğitimde 2025 yılı içerisinde 9 bin 324 derslik inşa ettik. Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ni ülkemize kazandırdık. bin 381’i engelli kardeşimiz olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk. Bir başka çarpıcı rakam; toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı.

"16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik"

* Sağlıkta 2025’in ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9.718’i uzman hekim olmak üzere toplam 64.344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. Aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6.308’e çıkardık. 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3.574’e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

"4. büyük filosuna sahip olduk"

* Sondaj gemimiz Karadeniz'deki Göktepe - 3 kuyusunda 75 milyar küp doğalgaz keşfetti. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrıbey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk.

* Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık. Tarım sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak 706 milyar lira destek sağladık.

* Su ve sulama yatırımları alanında 22 baraj, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 12 içme ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi, 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 projeyi tamamladık.

"Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik"

* 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için 5 bin lira, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz.

* Kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın 51 bin 947'ye yükselttik.

"Hürjet için İspanya ile satış anlaşması imzaladık"

* Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya için 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Tayfun'un balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. İlk yerli milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6-A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi.

* Sanayi ve teknolojide son 1 yılda yaklaşık 1,3 trilyon TL tutarında ilave istihdam sağladık.

* Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

* Ekonomisi en hızlı büyüyen 3. OECD ülkesiyiz.

3 milletvekili AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından AK Parti'ye yeni katılan Hasan Ufuk Çakır, İsa Mesih Şahin ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini taktı.