Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıkladı
AK Parti de Hatay’da ilçe belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıkladı.
AK Parti'nin Hatay'daki adayları an itibarıyla belli oldu. Adaylar, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay’ı eskisinden daha güvenli bir şehir hale getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.
Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık."
İŞTE HATAY'IN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Altınözü: Rıfat Sarı
Antakya: İbrahim Naci Yapar
Arsuz: Değer Tultak
Belen: İbrahim Gül
Defne: Gökhan Köse
Dörtyol: Oğuz Uçar
Erzin: Erhan Akı
Hassa: Selahattin Çolak
İskenderun: Mehmet Dönmez
Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik
Kumlu: Mehmet Deli
Payas: Bekir Altan
Reyhanlı: Ahmet Salman Yumuşak
Samandağ: Seyit Ali Aslan
Yayladağı: Mehmet Yalçın