Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıkladı

AK Parti'nin Hatay'daki adayları an itibarıyla belli oldu. Adaylar, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay’ı eskisinden daha güvenli bir şehir hale getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık."

İŞTE HATAY'IN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



Altınözü: Rıfat Sarı

Antakya: İbrahim Naci Yapar

Arsuz: Değer Tultak

Belen: İbrahim Gül

Defne: Gökhan Köse

Dörtyol: Oğuz Uçar

Erzin: Erhan Akı

Hassa: Selahattin Çolak

İskenderun: Mehmet Dönmez

Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik

Kumlu: Mehmet Deli

Payas: Bekir Altan

Reyhanlı: Ahmet Salman Yumuşak

Samandağ: Seyit Ali Aslan

Yayladağı: Mehmet Yalçın