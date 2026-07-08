Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunun Türkiye'ye duyulan güvenin yeni bir ispatı olarak görüyoruz.

Başkan Trump da zirveye katılım sebebinin ülkemize duyduğu güven olduğunu vurgulamıştı. Hassasiyetinden ötürü kıymetli dostuma teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Tarihi şanlı zaferlerle dokunmuş büyük bir milletiz. NATO'nun Güney Doğu kanadını layıkıyla yürüten bir müttefik olduk. NATO'ya en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Yeni dönemde adil külfet paylaşımında daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.

Gerçek caydırıcılığı üç boyutlu derinlik yani üstün teknoloji, yeterlilik ve sürdürülebilirlik belirleyecek. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, tankını, gemilerini üreten ender müttefiklerden biriyiz.

Dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle geliştirirken ihraç ettiğimiz ürünlerle de müttefiklerimize destek oluyoruz.

NATO birbirine bağlı ülkelerin değil birbirine güç katan ülkelerin ittifakı olmalıdır. Ankara stratejisi müttefikler tarafından kabul edildi. Terörizim iki ana hedeften biridir. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede birlik olmayı vurguladık.

Ukrayna savaşını da ele aldık. Savaş artık her ay 10 binlerce kıyıma neden olan bir durum almıştır. Bugün bir kezdaha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Lübnan'a yönelik saldırılar hala durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor, topraklar adım adım gasp ediliyor. 73 bin masumun katledildiği Gazze'de de zulüm devam ediyor. En küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısına prim verilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 açıklamaları

Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Biz Miçotakis'e, 'Aldığı silahları neden aldınız, alıyorsunuz?' dedik mi? Kapı komşumuz; buna gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye bunları üretiyor; üretmenin yanında alma hakkına da sahiptir.

ABD-Türkiye ilişkilerinde somut adımlar

Öncelikle savunma sanayii en önemli başlıklardan biri. Bunun yanında ekonomik ilişkiler de büyük önem taşıyor. ABD ile ekonomik ilişkileri geliştirmek ülkemizin menfaatinedir. Bu yaklaşımın ABD tarafında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Süreci bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz. Gerek Sayın Trump gerekse bizler bu konuda mutabıkız.

F-35 konusunda da Sayın Trump'ın olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. İnşallah F35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde tüm dünya, 'ABD verdiği sözü tuttu' diyecektir.

Yaptırımlar ne zamana kadar kalkar?

ABD'nin yaptırımlar konusunda bize bir uygulaması yok. Bunlar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Yaptırımlar Türkiye'ye uygulanmıyor. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump, aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner gerekli cevabı alırız.

Mehter Marşı ve yeniçeriler

Liderler, Mehter Marşı'nı büyük bir övgüyle karşıladı. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler.

KAAN savaş uçaklarına motor satışı

Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.

Mavi Vatan yasası

Mavi Vatan bizim için son derece önemli bir konu. Bu sadece denizlerle sınırlı değil. Yeri geldiğinde kendi içimizde, karasularımızda kullanmaya da devam edeceğiz.

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı konusunda Türkiye olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize."