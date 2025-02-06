Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da açıkladı: Çiftçiye 250 milyon dolar hibe desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz" ifadelerini de kullandı.

"Bölgeyi yeniden ayağa kaldırdık"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 6 Şubat asrın felaketinde yitirdiğimiz 53 bin 737 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

* Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

* Bugün hem 6 Şubat depreminin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalbimizde hissediyor, hem de devletimizin desteği milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

* Depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı.

"Doğrudan 104 milyar dolar ağır maliyete yol açtı"

* Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı.

* Bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden sabırla, azimle çalıştık.

* Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları seferber edilerek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik.

* O zor günlerde siyasi menfaat devirmek amacıyla "Devlet nerede?" diye soranlara "Devlet işte burada, halkının yanında" diyerek cevabımızı çok güçlü bir biçimde verdik.

"Deprem turistleri çekip gittikten sonra..."

* Devleti deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşaat ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

* Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

* O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımızı, bugün çocuklarımızın gençlerimiz gülüşleriyle yeniden çiçekleniyor.

* Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere aynaya bakmadan bize ne yaptın diye soranlara özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum.

* Biz sadece konutlarımızı birkaç ayda yükseltmeye başladık. İki hafta önce 29 Ocak'ta 201 bininci yuvamızın anahtarlarını Malatya'mızda hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

"Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık"

* Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık.

* 2025 bütçemiz de ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik.

* İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

* Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacağız.

* Depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz.

* Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı.

Çiftçilere hibe desteği

* Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık.

* Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.

* 2 yılda 11 ilde 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. İçme, tarımsal sulamada 20 milyar lira yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız.

* Ana muhalefet partisinin genel başkanları seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler, sonra da buhar olup uçtular.

Ailelere anahtar teslim edildi

Erdoğan anma programında Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin açılışını da izledi.

Program da canlı bağlantılar da yapıldı. Hatay'da yapılan bağlantıda bir depremzede aileye konutlarının anahtar teslimi yapıldı.

Aynı programda bazı depremzede aileler sahneye davet edilerek, evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

Depremde Türkiye'ye destek olan bazı yabancı ülke temsilcilerine de programda plaket verildi.