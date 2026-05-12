Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajlar veren Erdoğan, partinin gelecek vizyonuna odaklanacaklarını söyledi.

Konuşmasında CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik söylemlere de tepki gösterdi.

Erdoğan ayrıca Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• 25. kuruluş yıl dönümünün önemine anlamına ve tarihimizde müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı hatırlarken diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. Bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Eksiğimiz, hatalarımızı tespit edecek hiçbir komplekse kapılmadan özeleştirimizi cesaretle yapacağız.

"Biz işimize bakacağız"

• Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayan bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız, 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum.

• Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan siyasi hareketiz. 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni soluk getireceğimizi, siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturacağımızı deklare etmiştik.

"AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız"

• Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu, Trakya 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizi ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmekle isteyenleri aynı halisane duygularla partimizin saflarına davet ediyoruz. Birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın yeni rozetlerini takacağız.

• Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. İyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın, ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.

"CHP yanlışı daha büyük yanlışla telafi etmeye çalışmakta"

• CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur, hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. CHP yönetimi yanlışı daha büyük yanlışla telafi etmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan, fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmayı, eğer cesaretleri varsa, yürekleri yetiyorsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.

• Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek tam bir dayanışma içinde Afyonkarahisar'ın gelişmesi için birlikte çalışacağız. Biz makamda, unvanda, koltukta şeref bulan değil; aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz.

• Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millette karşı hürmetsizlik yoktur. Hizmet ve eser yarışı vardır. Milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz millete hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar, durmadan dinlenmeden koşturacağız.

• Muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın kardeşlerimizi dışlamaya, ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor.

• Yüreği memleket hasretiyle yanan vatanperver kardeşimize sırf Türkiye'yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar. Ağzı bozuk bir tanesi çıktı affedersiniz zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Özür dileme erdemini göstermediler. Hiçbir şey olmamış gibi siyasi ahlaktan bahsettiler. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik linç kampanyasına dönüştürmeye çalışıyorlar.

"Yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı"

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnaflarımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Yurtdışındaki esnaflarımızı niçin ziyaret ediyormuş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? İnsanda vicdan, adalet duygusu olur. Rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur. Hadi bunlar yok diyelim, insanda en azından millet bilinci olur. Biz bunun neresini düzeltelim. Birincisi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen tüccarından sanayicisine iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz.

• Belediye başkanlarımız, il, ilçe başkanlarımız her fırsatta ticaret erbabının kapısını çalıyor hal hatır soruyor. Kabine, ekonomi yönetimimiz iş dünyası başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimleriyle buluşuyor, istişare ediyor. Yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşlerimizle, ülkemizde yaşayan 86 milyon arasında ne fark var? 81 ilimizdeki esnaflarımızla dünyanın farklı yerlerinde helalinden rızkını kazanan insanlarımız arasına Allah aşkına nasıl bir fark var?

• Çok zor şartlarda çalışmış, yeri gelmiş aşağılanmış sonunda emeği, alın teri, bileğinin gücüyle acı vatanı ikinci vatan eylemiş, yurt dışında güzel ahlakın, dürüstlüğün timsali olmuş bu kardeşlerimizi nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Şunu herkes bilsin, kabul etsin, Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.