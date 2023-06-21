Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum."

"İradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza minnettarlığımızı özellikle ifade ediyorum. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük."

"Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz. "

"Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. "