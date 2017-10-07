Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampında konuşuyor

07 Ekim 2017

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden belediye başkanları ve parti teşkilatındaki değişiklikler için "Teşkilatlarımızda değişimi başlattık ve bunu belediyelerde de sürdürüyoruz. Eğer bunu biz yapmazsak sandıkta milletimiz yapacak." ifadesini kullandı.

CANLI YAYIN:

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti'ye gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Partimizin iktidara gelişinden bu yana Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihi ile mukayese ettiğimizde ortaya çıkan tablo partimizin karnesidir. Bizlerin de bu tabloyu hatırlaması ve hedeflerimizin çıtasını yükseltmemiz gerekiyor.

"Kendi arkadaşlarımız arasında bile reformların farkında olmayanlar var"

Kendi arkadaşalarımızın arasında bile bu refromların farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere. Her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Milletimize her fırsatta bu hatırlatmaları ezberden ifade etmenizi istiyorum.

-Şehir Hastanelerimizin sayısı 2020 yılına kadar 21'i bulacak. Toplamda 30 şehir hastanesi milletimize hizmet edecek.

Milletimiz yüksek hızlı trenle ilk kez bizim dönemimizde tanıştı. Hamdolsun birçok ilkler bizimle birlikte gelmiş bulunuyor.

Ssvunma sanayinde dışa bağımlığı yüzde 35'e çektik

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 35'e çektik. Bugün terörle mücadelede yakaladığımız başarıyı buna borçluyuz.

-Anamuhalefet de dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. 'Piknik yapmaya gittiler' diyor. O dağlarda bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa 'Hoşgeldin' demeyeceğiz. Yerinde bastıracağız. Bunun adımları attık, atıyoruz.

''Kanal İstanbul ile dünyada yeni bir marka olarak ses vereceğiz''

Şu anda bizim özellikle yaptığımız köprüler denizin altından bağlantılarımız bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşündeki en önemli mühürleridir. Tarih bizi bunlarla anacak istiyoruz ki bunlar yeterli değil bunları devam ettirelim. İnsanlar sandık başına gittiklerinde geçmişte aldıkları hizmetler kadar kendilerine gelecekte de neler vaadedildiğine bakarak belirlerler. Biz eserlerimizle birileri ise kurusıkı atmak suretiyle konuşuyorlar. Kanal İstanbul ile dünyada Süveyş Panama kanalı nasıl anılıyorsa ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil biz Kanal İstanbul ile dünyada yeni bir marka olarak ses vereceğiz.

“Yenilenme ihtiyacı milletin talebidir”

Bir süredir teşkilatlarımızda yenilenme ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Biz yapmazsak millet sandıkta cevabı verir. Millet bize en barizi 7 Haziran olmak üzere önemli mesajlar vermiştir. Milletle zıtlaşma, kavga olmaz.

Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor.

"Kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten doğal ne olabilir"

Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz. AK Parti'yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

"Böl parçala yönet hatta yut.. Bu anlayışı bozacağız"

Unutmayın çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 yılından beri öyle saldırılara maruz kalıyoruz ki sadece savunma değil taarruz gücümüzü de artırmamız gerekiyor.Darbecilerle, lobicilerle nasıl çatışa çatışa ülkemize çağ atlattıysak bugün de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bölgemizde uygulanmaya çalışılan ve ülkemizin dahil edildiği gayet açık olan böl parçala yönet hatta yut... Bu anlayışı bozacağız.

Kuzey Irak'taki tartışmalı bağımsızlık referandumu

İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz bunlara 'hoş geldin' demeyeceğiz. Tam aksine onlar hareketlendiği zaman biz onları yerinde bastırmasını inşallah başarabileceğiz. Bunu başardığımız anda zaten güçlü Türkiye oluruz. Şu anda bunun adımlarını attık, atıyoruz.



''Şimdi şu dillendirilmeye başlandı; 'Küçük İsrail''

Şimdi şu dillendirilmeye başlandı; 'Küçük İsrail.' Sen neyi yapıyorsun neyi yapacaksın? Şimdi İsrail'den başka destek alamayan Kuzey Irak Yerel Yönetimi'nin akıbetini göreceğiz. Bunu sebep neden ilişkisi olarak görüyorum. Daha henüz netice ortada yok. Aslolan netice ne olacak? Buradan sen bir netice çıkarabilecek misin? Yapacağın tek iş var başladığın noktaya geri dönmektir.''