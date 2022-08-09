  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS inşaatını inceledi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

2022-KPSS'de sınav merkezi değişiklik başvuruları 11-12 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Haberleri

2022-KPSS'de sınav merkezi değişiklik başvuruları 11-12 Ağustos'ta yapılacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye