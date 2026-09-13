Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.
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Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA