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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Türkkan'ı tebrik etti

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ali Türkkan'dan tarihi JWRC şampiyonluğuAli Türkkan'dan tarihi JWRC şampiyonluğuSpor
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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