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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yaptığı görüşmede, Ermenistan ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

 

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