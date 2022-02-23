Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.