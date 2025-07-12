Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmede Aliyev Cumhurbaşkanımıza, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlayan süreçte Türkiye’nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.