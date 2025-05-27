Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif Laçın Havalimanı açılışında buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde inşa edilen Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak.

Ülkenin en yüksek rakımlı havalimanı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı, 1800 metre rakımlı dağlık bir bölgede inşa edildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen, kayalık alanlar oyularak düzleştirilen bölgede inşa edilen havalimanı, ülkenin en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğine sahip.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30 kilometre, Şuşa'ya 70 kilometre, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede yer alıyor. 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki piste sahip olan havalimanında, saatte 200 yolcu kapasiteli bir terminal binası da bulunuyor.

Uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na “uluslararası havalimanı” statüsü verildi. Bu statüye ilişkin bilgiler ilgili uluslararası kuruluşlarla da paylaşıldı. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a çıktı.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ticaretin canlandırılması açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Fuzuli ve Zengilan'da da birlikte açılış yapmışlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 26 Ekim 2021'de Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın ve 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışlarını da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirmişti.