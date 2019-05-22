Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

22 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın Aliyev'e gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

Erdoğan, mesajında dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından açıklama

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan, Aliyev'e gönderdiği mesajında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İlham Aliyev'in ileri görüşlü liderliği sayesinde Azerbaycan'ın bu başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"(Bir millet, iki devlet) sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğimizin, bölgemiz ve bölgemizin ötesinde barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına barış ve refah dileklerini bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: AA