Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Ankara’da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yarın Ankara’da bir araya gelecek. Steinmeier’in Türkiye ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin öncelikli gündem maddeleri arasında Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve savunma sanayii iş birlikleri yer alacak. Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin güncel bölgesel meselelerdeki ortak tutumları da değerlendirilecek.

Almanya’daki Türk toplumu da gündemde

Türkiye ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor. İki ülke arasındaki kültürel bağlar ve Türk toplumunun Almanya’daki sosyal, ekonomik ve siyasi konumu hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konular da gündemde olacak. Almanya’nın, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesindeki rolü ve destekleyici tutumu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyaretin iki ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğini belirterek, “Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ilişkilerin bu vesileyle daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.