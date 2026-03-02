Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’a yönelik saldırılar sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ile kalıcı barışın tesisi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.