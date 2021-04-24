Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız tehditleri bertaraf etmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasının ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, "Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.