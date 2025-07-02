Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi yönetilmiyor, sürükleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

Erdoğan, CHP'nin sokak eşkiyalarının oyuncağı haline geldiğini ifade ederek, "CHP, marjinallerin merkez üssüne dönüşmektedir. Türkiye'nin ana muhalet partisi yönetilmiyor, sürükleniyor. Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. CHP'nin çekmek istediği tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına cesaretle sahip çıkan Gazze'nin yiğit kadınlarını sizler adına selamlıyorum. O kadınlar zulme ve vahşete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor.

* Biz milletin sinesinden doğan bir siyasi hareketiz. AK Parti davası yıllarca kendi öz yurdunda ötelenen ve örselenenlerin davasıdır. Bu kutlu dava bilgiyi erdemle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye, pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir.

"Önümüzü kesmek için her yolu denediler"

* Bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Ama hiçbirinde muvaffak olamazdılar. Baskılara boyun eğmedik, tehditlere prim vermedik, dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Her türlü engele sabotaja rağmen pek çok alanda tarihi başarılar elde ettik.

* Çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında sizlerin emeği katkısı ve mücadelesi var. Her alanda kadınların rol almasını sağladık. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine gibi asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik.

* Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Türkiye en başarılı yıllarını yaşıyor. Bu coşkuyla inşallah 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim. Kale içerden fethedilir. Kalenin içinde kadınlar var.

"Özel Almanya'da bizi şikayet etti"

* Batı'ya hoş görünmek için şekilden şekle giriyorlar. Bu kadro ülkesini yabancılara şikayet eden bir kadro değildir. Çıkarları ve siyasi ikballeri için güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz.

"CHP şu an yönetilmiyor"

* Özgür Özel akla ziyan argümanlar sunuyor. O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı. Sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisi gibi davranacaksın. Özel, siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor.

* CHP sokak eşkiyalarının oyuncağı haline gelmektedir. CHP, marjinallerin merkez üssüne dönüşmektedir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi yönetilmiyor, sürükleniyor.

* Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. CHP'nin çekmek istediği tuzağa düşmeyeceğiz.