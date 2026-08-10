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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale destanının yazılmasında önemli bir merhale olan Anafartalar Zaferi'mizin 111'inci yılında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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