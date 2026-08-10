Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale destanının yazılmasında önemli bir merhale olan Anafartalar Zaferi'mizin 111'inci yılında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA