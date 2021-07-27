Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ilk hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele tecrübesini ıspatladığını bilirterek, "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır." dedi.

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço da yapılan anlaşmalara ilişkin, "Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli." diye konuştu.

Lourenço, "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.