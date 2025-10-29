Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kortejde; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kabine üyeleri, yüksek yargı başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve çeşitli siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tebrikler Beştepe'de kabul edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir programının ardından Beştepe'ye geçti. Günün devamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılacak tebrikleri kabul edecek.