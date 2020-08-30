Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık milli teknolojilerle uzay ligindeyiz

30 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir.

Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz.

Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.