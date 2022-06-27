Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra başta asgari ücret ve bayram tatili olmak üzere merak edilen konularda açıklamalar yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Sınır ötesi harekatlarımız, krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi. Yeni harekatlara başlayacağız.

Suriye'ye operasyon sinyali

Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz.

Suriye'de hazırlıklar bitince harekatlara başlayacağız.

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yanan alanlar yeşillendirilecektir.

Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu yaklaşım beklemesinler

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler.

Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız.

Adana'da iki kuyuda petrol bulduk

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Ülkemize diz çöktüremediler. Türkiye Ekonomi Programını sürdürmeye devam edeceğiz. Büyüme kesintisiz devam ediyor.

Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma Sanayimiz katlanarak gelişiyor.

Enflasyonun yükünü bir müddet daha çekeceğiz

Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz.

Bizim hükümete geldiğimiz 2022 yılında toplanan her 100 liranın 86'sı faize gidiyordu. Bugün toplanan 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hakikat budur.

Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin kanun metninden çıkarılmasını talepi ediyorum

Buradan TBMM'ye çağrıda bulunmak istiyorum; Ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

Asgari ücret için talimat verdim

Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.

Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek.

Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum.

Bayram tatili 9 gün olacak

15 Temmuz öncesi günler idari izinden sayılacak. Bayram tatili 9 gün olacak."