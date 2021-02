Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor

Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına ilişkin, "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." dedi.

Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, "İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD'ye de tepki göstererek, "Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz." dedi.

Türk ordusu ile gurur duyduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir."

Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." diye konuştu.

Erdoğan, "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşti. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK'nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir."

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler."