Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimiz iki devlet tek milletin temsilidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

"Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını rahmetle yad ediyorum"

8 Kasım Zafer Günü kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

- Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum.

- Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir.

"İki devlet tek millet"

- Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz iki devlet tek milletin temsilidir.

"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz"

- Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz.

- Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı. Şah-Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır-Nahcivan doğalgaz hattının faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik.