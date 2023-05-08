Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesinde görev yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 45 bin öğretmen ataması töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Öyle palavrayla şu kadar öğretmen atayacağız demekle olmuyor.

- Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak.

- Bölgede enkazları tamamen kaldırdık. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Allah'ın izniyle 650 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz.

- Tüm şehit öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Biliyorsunuz Cudi Gabar'da keşfettiğimiz petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz.

- Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hazırlanan bütçelerimizde aslan payını hep eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Sadece bir yıl içinde 2 bin 670 yaşam merkezi açtık. Her öğrencinin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek sağlıyoruz.

- Sizlerin desteğiyle önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız. Milli Eğitim Bakanımıza bu hizmetleri için teşekkür ediyoruz."