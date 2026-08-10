Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avusturya ile ticaret hacminde 5 milyar dolar hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Christian Stocker ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir.

Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahibiz. Ortak koridoru gösterecek bu nitelikte stratejik iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.

Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlar'da istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Şansölye Stocker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.