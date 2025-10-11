Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası’nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Erdoğan, sabah saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrılarak çevredeki komşularını ziyaret etti. Ardından helikopterle Ayder Yaylası’na geçti.

Bölgeye gelişinde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylada süren yenileme, dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını önce havadan inceledi. Daha sonra bir otelde yetkililerle bir araya gelerek projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri’ni gezdi

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri’ni de ziyaret etti.

Tesislerde yapılan modernizasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı, bölgedeki yatırım sürecine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Ayder Yaylası’ndaki çalışmaların, bölgenin doğal dokusunu koruyarak ekoturizme kazandırılmasını hedeflediği belirtildi.