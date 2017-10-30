Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

30 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan, resmi temasları çerçevesinde, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına iştirak edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve açılışa katılan diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar yolculuk yapacak Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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Kaynak: AA