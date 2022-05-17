Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye için "TUR" uçağı ile Abu Dabi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BAE'ye gitti.