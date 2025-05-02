Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bağımlılıkla mücadelenin partisi, ideolojisi, kökeni olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında, 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddialarına da değindi. Erdoğan, "Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır.

* Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde.

* İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır.

* Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor.

* Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor. Sadece 2024’te zehir tacirlerine yönelik 48 bin 590 operasyon düzenlendi.

"Suyun fiyatını 10 kat artırırken..."

* (Muhalefet) Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar.

* Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir.

* İnsanımızın sağlığına, toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla, bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz.

* Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum.

* Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Bunların belediyelerindeki ilk icraatları sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor.

* Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir şey de beklemiyoruz.

* Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum.