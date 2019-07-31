Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA