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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
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Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreçte kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK, bugün Süleymaniye'de de sembolik olarak silah bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da , "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, sürecin birlik, beraberliğe sağlayacağı katkı vurgulandı.

Sürecin mimarlarından Bahçeli görüşme öncesinde tarihi güne ilişkin "Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir" demişti. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ