Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile İtalya dönüşü bir araya gelecek

Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın bir önceki dönem İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile temaslarının ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuş; siyasette bu göndermeler "Cumhur İttifakı'nda deprem" olarak yorumlanmıştı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli’nin açıklamalarının ardından AK Parti kurmayları "Yeni ittifak yok, Cumhur devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı, her toplantıda bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor" şeklinde konuştu.

AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem sayın Cumhurbaşkanı; sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” mesajını verdi.