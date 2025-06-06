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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü, bayramını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli'nin bayramını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü, bayramını tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan görüşmede Bahçeli’nin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında, “Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA