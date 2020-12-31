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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. 

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

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