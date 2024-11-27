Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin İmralı çağrısını değerlendirdi

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli'nin 'DEM Parti'ye İmralı ile görüş' çağrısı

Erdoğan, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'DEM Parti İmrali ile görüşsün' çağrısını nasıl değerlendiriyorusunuz?" sorusuna 'Görüşüyor' cevabını verdi.

Türkiye Gazze'de ateşkes için devreye mi giriyor?

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün "Gazze'de ateşkes için Türkiye, Katar ve Mısır'la çalışabiliriz" demişti. Biden'in bu açıklaması hatırlatılarak Erdoğan'a 'Bir plan var mı yoksa temenenni mi?' diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil." diyerek, Gazze'de ateşkes için çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.