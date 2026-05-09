Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü: Çatışmaların bölgeye yayılmasını istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, Irak’ın istikrarı ve Türkiye-Irak ilişkileri masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını istemediğini ifade ederek, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışmanın süreceğini söyledi.

Irak’ın istikrarı vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’taki istikrarın korunmasının tüm bölge açısından büyük önem taşıdığını belirterek, merkezi hükümetin bir an önce kurulmasının Irak’ın birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Kalkınma Yolu Projesi” mesajı

Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki iş birliği başlıkları da değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu belirterek, ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılması için adımların süreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil, Körfez bölgesi için de önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını ifade ederek, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarın sağlanmasını arzu ettiklerini söyledi.