Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.
Kaynak: AA