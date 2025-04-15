Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Kabine toplantısı saat 15.24'te başladı.

İBB soruşturmaları kabine gündeminde

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmalar oldu. Kabinede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması ve terörle bağlantılı suçlamalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmesiyle ilgili sürecin hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacağı düşünülüyor.

Kabine üyeleri, soruşturmaların geldiği aşama ve güvenlik birimlerinden gelen son raporlar doğrultusunda atılabilecek yeni adımları değerlendirdi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından sunulan kapsamlı brifinglerin ardından, sürecin kamuoyuna nasıl aktarılacağına dair iletişim stratejileri de gündeme gelecek.

“Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni dönem

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi ise, “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. PKK’nın İmralı’dan gelen çağrıyı takiben ateşkes ilan etmesi, ancak henüz silah bırakma yönünde net bir adım atmaması üzerine oluşan güvenlik dengeleri değerlendirimesi bekleniyor.

Suriye ve ABD mesajları: Yeni diplomasi rotası

Dış politikada ise odak noktası Suriye olacak. Türkiye’nin, yeni Suriye Devlet Başkanı Şara ile yürüttüğü temaslar, geçici anayasa süreci ve ABD'nin son açıklamaları detaylı şekilde ele alınacak.

PKK/YPG’nin kuzey Suriye’deki faaliyetleri ve Türkiye’nin güvenlik odaklı yaklaşımı çerçevesinde olası sınır ötesi adımlar da değerlendirilecek.

Gazze’de kriz derinleşiyor

Kabinenin gündeminde yer alan bir diğer konu ise Gazze olacak. İsrail’in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması, bölgede insani krizi derinleştirdi.

Toplantıda, bölgede görev yapan Türk yardım kuruluşlarının durumu, sahadaki lojistik ihtiyaçlar ve sivil kayıpların önlenmesine yönelik diplomatik manevralar da detaylı şekilde ele alınacağı tahmin ediliyor.