Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başladığımızda aşı olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir.

- Üzerinde çalıştığımız 6’lı platform herkes için kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir.

- (6’lı platform girişimi) Ermenistan bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir.

- Sayın Aliyev duruşuyla Macron’un hesaplarını alt üst etti. Macron belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik bu.

- Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır.

- ABD'de devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.

- (Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır.

- (COVID-19 aşısı) Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım.

- (Hayvanları Koruma Kanunu) Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Büyük ihtimalle bütçeden sonra çıkar.

- 14 günlük kısıtlama Bilim Kurulu'nun gündeminde yok.

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