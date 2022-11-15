Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.