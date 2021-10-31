Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

Küresel enflasyon baskısı

"Zirvede öncelikle küresel ekonomideki son gelişmeleri ve temel riskleri değerlendirdik.

Ekonomilerimiz ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel ekonomiler toparlanmaya başlasa da meydan okumalara maruz kalıyor.

Küresel enflasyon baskısı tüm ekonomileri derinden sarsıyor. Türkiye küresel dalgalanmaları vatandaşlarına en az yansıtan ülke konumunda.

Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı.

Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirinin sorunsuz işlemesinin önemini vurguladık.

Aşı milliyetçiliğinin sürdürülmesi kabul edilemez

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G20 liderleriyle de paylaştık. Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık. Ülke olarak bu konuda iyi seviyede bulunuyoruz. Yeşil Kalkınma devrimi ile inşallah bu alanda öncü bir rol izleyeceğiz.

Eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya desteklerimizi sunacağız. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit konumda bulunmadığına dikkat çektik.

Gıda güvenliğini ön plana çıkardık. Salgının küresel ölçekte gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 10'dan fazlası 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İçinde bulunduğumuz çağda hiç kimsenin banane başkasından deme şansı yoktur.

Halı hazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganisatan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz.

G-20 bünyesinde çalışma grubu oluşturulması gerektiğini önermiştik. Bu grubun başkanlığına talibiz."

Soru cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan şunları kaydetti:

"Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik. Ve bu konuda dayanışmamıza zarar verdiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.

Afganistan konusu da gündeme geldi. Son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek.

Bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek.

Bunun yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak zaman içinde göreceğiz. Bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Afganistan'daki yeni yapılanmada kucaklıyıcı yapı nasıl oluşacak.

Biden ile görüşmede neler konuşuldu

Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı görüşme yaptık. Bu görüşmede F-35'ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz vardı. Bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız. Bunun üzerinde durduk.

Burada F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Biden'a "Kongre'de ağırlığınız var. Sizden gerekli ihtimamı bekliyoruz" dedik."