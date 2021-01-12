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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP ve Telegram'a katıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

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