Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP ve Telegram'a katıldığını açıkladı.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.