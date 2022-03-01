Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce ateşler kesilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiği hassasiyeti Türkiye için de göstermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Aynı hassasiyeti Türkiye için de gösterin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.

Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz.

Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

İki ülke arasında 3 anlaşmaya imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşmaya imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz imza attı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İle Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imzalandı.